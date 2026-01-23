Президент США Дональд Трамп подвел итоги своего визита в Швейцарию на Всемирный экономический форум. Он упомянул свои успехи в Давосе, но при этом ни словом не обмолвился об Украине.

Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он достиг соглашения с НАТО о Гренландии и некоторых результатов с Советом мира.

"Какая отличная поездка в Давос получилась. Удалось добиться многого, включая рамки соглашения с НАТО о Гренландии. А также Совет мира. Вау! Сделаем Америку снова великой!" - написал американский президент.

Напомним, Трамп вчера встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским, который приехал в Давос ради него. После переговоров президенты практически ничего не рассказали об их деталях, лишь отметив, что встреча прошла хорошо. Она длилась около 40 минут.

Позднее западные СМИ сообщили, что Зеленский не смог договориться с Трампом о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, а также о финансировании экономического восстановления страны.

Об итогах встречи в Швейцарии руководителей США и Украины, а также о том, к чему идут мирные переговоры, мы писали в отдельном материале.