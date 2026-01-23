За депутата Верховной Рады и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли все 33 миллиона гривен залога. Сумму вносили по частям.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

По информации ведомства, вся сумма залога, назначенная ВАКС, была внесена в полном объеме.

Как известно, Тимошенко подозревают в участии в переговорах с парламентариями, целью которых является создание механизма предоставления взяток. Следствие считает, что такие действия должны были обеспечить лояльное поведение депутатов во время голосований в Верховной Раде.

Напомним, на днях ВАКС арестовал имущество, изъятое правоохранителями во время обыска в офисе партии "Батькивщина", а также два гаража и три автомобиля, оформленные на мужа Юлии Тимошенко Александра.

Подробнее о том, почему НАБУ атакует Тимошенко и как это может поменять расклады в Раде мы писали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.