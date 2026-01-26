Украинцы предпочитают жить без света и интернета, чем в российской оккупации.

Об этом заявила в интервью ведущей ТСН Маричке Падалко чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Наталка Цмоць.

"Мы в Канаде не привыкли к тому, чтобы так жить: без электрики, без интернета. Это по-настоящему тяжело. Но я понимаю, что это стойкость украинцев. Я говорю с украинцами и вижу, что они будут так терпеть, потому что лучше так жить сейчас, чем под российской оккупацией. Здесь лучше, чем тем, кто живут в российской оккупации. Как я понимаю, у них нет даже доступа к больницам и так далее", - сказала Цмоць.

Она также сообщила, что в посольстве есть электричество и отопление, потому что у них стоит генератор, но она "не держит свет и тепло", поскольку старается жить, как остальные киевляне, и экономить ресурсы.

Цмоць дала страдающим от коммунального коллапса украинцам совет одеваться потеплее.

Ранее украинские власти говорили, что после ударов РФ по энергосистеме страна находится на грани гуманитарной катастрофы, ей необходимо энергетическое перемирие.

Энергосистема Украины работает на грани возможностей.