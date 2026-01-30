Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за российских ударов по железнодорожной инфраструктуре и фиксации БпЛА вблизи маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своём Telegram-канале.

Вместо поездов будут ходить автобусы.

"Есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введённым ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали. Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев–Запорожье и №85/86 Львов–Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже следуют по более безопасному объездному маршруту", - говорится в публикации.

Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении "Укрзализныци".

Напомним, во вторник пять человек погибли в результате атаки российского дрона на пассажирский поезд в районе села Языково Барвенковского района Харьковской области.

Ранее "Укрзализныця" из-за атаки РФ на Киевскую область внесла изменения в ряд пригородных рейсов.