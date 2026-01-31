В Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение критически важной инфраструктуры. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже также возвращают свет.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 14:00 в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях возобновлено энергоснабжение для критической инфраструктуры. Следующим этапом будет происходить постепенное заживление бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям", - пишет Шмыгаль.

Он отметил, что энергосистема работает целостно, а диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию.

"В то же время, продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений", - подытожил министр.

При этом местные паблики сообщают, что в Кривом Роге из-за сбоя в энергосистеме отключены несколько крупных котельных, что привело к отключению тепла во многих домах.

Также обесточены подстанции, питающие городской водоканал и городской электротранспорт.

Ранее аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил, что масштабные отключения света в Украине произошли из-за огромного дефицита электроэнергии.

Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве и Харькове остановилось метро. В столице полностью пропала вода. Подробнее...