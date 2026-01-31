В Лондоне суд признал виновным сына российского бизнесмена Матвея Румянцева по делу о нападении на девушку. В деле фигурирует сын президента США Дональда Трампа.

Об этои пишут западные СМИ.

Инцидент произошел в январе 2025 года в лондонской квартире потерпевшей. По данным суда, 22-летний Румянцев избил свою возлюбленную на почве ревности. В момент конфликта женщина находилась на видеосвязи FaceTime с Барроном Трампом, который стал очевидцем происходящего.

Как сообщает информагентство Associated Press, увидев избиение, Баррон Трамп, находившийся в США, связался с экстренными службами Великобритании и сообщил о происходящем. После этого британская полиция начала расследование.

Суд установил, что в ходе нападения Румянцев схватил свою девушку за волосы, повалил на пол, оскорблял и наносил удары. По данным обвинения, которые приводит британское издание The Guardian, причиной агрессии стала его ревность, вызванная общением потерпевшей с Барроном Трампом.

По информации The Independent, Румянцев был признан виновным по ряду обвинений, связанных с физическим насилием, при этом по отдельным более тяжким пунктам ревнивец оказался оправдан. Баррон Трамп не участвовал в судебных заседаниях лично, однако его звонок в экстренные службы был приобщён к материалам дела.

Осуждённый Матвей Румянцев является сыном Сергея Румянцева – основателя российской сети кофеен One Price Coffee, уточняет Associated Press.

Ранее Трамп рассказал, как Эпштейн воровал девушек из клуба в Мар-а-Лаго.

Накануне в СМИ появилась информация, что Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием на одной из вечеринок для элиты с участием девушек из России.