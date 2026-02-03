Американский миллиардер Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне.

Об этом свидетельствует его комментарий в социальной сети X.

Пользователь Х опубликовал фото протестов и столкновений с полицией в Миннеаполисе с комментарием: "Пора смириться с тем, что гражданская война 2.0 уже началась".

"Такое ощущение", - прокомментировал Маск.

Напомним, недавно в охваченном протестами Миннеаполисе во время федеральной спецоперации агентами миграционной службы (ICE) был застрелен медбрат Алекс Претти. Это было второе убийство, совершённое офицерами ICE за январь. Ранее резонанс вызвало убийство феминистки Рене Гуд, после которого начались протесты против ужесточения миграционной политики администрацией США.

После второго убийства президент США Дональд Трамп поддержал сотрудников миграционной службы, заявив, что ICE пришлось защищаться, потому что местная полиция бездействовала.

Однако из-за того, что появились видео, опровергающие заявления властей, версия о том, что Претти сам напал на полицейских, размахивая оружием, начала рассыпаться. После этого Трамп сменил курс и отказался от резких оценок событий.

