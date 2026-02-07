В Полтаве произошло землетрясение магнитудой 3,1, эпицентр – на глубине 9 километров.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Национального космического агентства Украины.

"06 февраля 2026 г. Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе, Полтавской области, Полтавская ТГ, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 9 км. По классификации землетрясений относится к не ощутимым", – говорится в сообщении.

Напомним, прошлым летом под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 2,9.

Не так давно землетрясение было зафиксировано в В Закарпатье.

Вместе с этим в Украине прошёл 1444-й день пол номасштабных боевых действий. Мы следим за последними новостями пятницы, 6 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой четверга стало новое условие Москвы для завершения войны в Украине: по данным СМИ, Кремль требует от Киева не только сдать Донбасс в рамках мирного соглашения, но и признать его российским "со стороны всех стран". Какие именно государства подразумеваются в этой формулировке, неясно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.