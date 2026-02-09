Бригада армейской авиации "Херсон" потеряла вертолет Ми-24 во время выполнения боевого задания, экипаж погиб.

Об этом сообщила пресс-служба 11-й отдельной бригады на своей странице в Facebook.

"С болью сообщаем о непоправимой утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы - экипаж вертолёта Ми-24. Только лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными Людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря - огромная боль. Для нас они навсегда останутся в небе. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших Героев. Они любили небо и Украину. Вечного полёта! Честь!", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что на фронте погибли 55 тысяч военных. Однако военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов сообщил, что украинские потери погибшими в пять раз больше чем заявлял президент. Исходя из слов Бунятова, на самом деле погибли как минимум 275 тысяч украинских бойцов.

Война в Украине идет 1447-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 9 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись на лиманском и славянском направлениях, а также под Константиновкой в Донецкой области. В Генштабе ВСУ заявили, что в ходе удара по полигону в Астраханской области РФ повреждён объект обслуживания российских баллистических ракет.