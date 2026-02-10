В Печерском районном суде Киева прошло заседание о продлении меры пресечения подозреваемым в убийстве в Вене сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина.

Об этом передает из зала суда корреспондент "Страны".

Вначале суд рассмотрел меру пресечения Александру Агоеву. Сторона обвинения просила продлить ему содержание под стражей на 60 дней без возможности внесения залога. Суд удовлетворил это ходатайство.

Затем суд продлил меру пресечения второму подозреваемому по делу - Богдану Рынжуку. Он тоже остаётся под стражей ещё на 60 дней без права внесения залога.

Во время заседания адвокаты заявили, что Рынжук содержится не в Лукьяновском СИЗО, а в изоляторе временного содержания (ИВС). По их словам, это сделано сознательно из-за значительно худших условий содержания, которые, как утверждает защита, используются в качестве инструмента давления со стороны правоохранительных органов.

Адвокаты также сообщили, что на Рыжука оказывают давление с целью склонить его к даче непродуманных показаний по делу. Сам подозреваемый публичных комментариев не давал, лишь формально поддержал позицию своей защиты.

На суде прокурор сообщил, что подозреваемые отказываются предоставлять следствию свои биологические материалы для проведения экспертизы ДНК.

Напомним, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом нашли сгоревший автомобиль с телом молодого украинца.

Два дня спустя стало известно, что жертву избила группа мужчин на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города, после чего посадила на заднее сиденье его машины и сожгла живьём.

Позже подозреваемых задержали в Одессе. У мужчин изъяли значительные суммы долларов, поэтому следствие исключило политический мотив убийства. Один из задержанных, Богдан Рынжук, оказался пасынком посла Украины в Болгарии Олеси Илащук.