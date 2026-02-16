Кабинет министров дал старт программе выдаче кредитов под 0-7% для закупки энергооборудования в частные и многоквартирные дома. Государство покроет до 50% тела кредита.

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Владельцы частных домов и таунхаусов могут оформить кредит в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья.

Льготный кредит от 0% можно оформить в 43 банках-партнерах программы "5–7–9%" на сумму до 480 тысяч гривен и на срок до 10 лет. Поддержка оказывается на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, аккумуляторы, солнечные электростанции в составе автономной системы.

⁠Компенсация государства составит до 30% стоимости оборудования.

Программа энергоподдержки для ОСМД и ЖСК позволяет обеспечить бесперебойное функционирование многоквартирных домов, в частности, работу лифтов, насосов, подачи тепла, воды и освещения во время отключений. Льготный кредит от 0% можно тоже оформить в 43 банках-партнерах программы "5–7–9%", но сумма для ОСМБ и ЖСК уже больше, чем для частных домов, - до 3 миллионов гривен, взять займ можно на срок до 3 лет.

Государство компенсирует до 50% стоимости генератора и до 70% солнечной электростанции или теплового насоса. Поддержка оказывается на дизельные, бензиновые и газовые генераторы, солнечные электростанции и тепловые насосы.

Алгоритм подачи заявки на кредит следующий:

Выберите банк-партнер. Податься можно через любой банк - участник программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Подайте заявку на кредит. Отправьте заявку в выбранный банк на кредит на энергооборудование. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка. Пройдите оценку банка. Банк проверяет соответствие заявки критериям программы и принимает решение. Получите кредит. Банк перечисляет денежные средства поставщикам оборудования. Оплата производится безналично. Окончательное решение о предоставлении кредита принимает банк. Список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка. Получите компенсацию. После подтверждения закупки и ввода оборудования в эксплуатацию государство компенсирует часть тела кредита.

Ранее о том, что в Киеве оставшимся без отопления многоквартирным домам будут выдавать беспроцентный займ для приобретения генераторов, заявлял мэр столицы Виталий Кличко.

При этом управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Оболонского района заявляла, что киевляне должны за свой счет ремонтировать электрические сети в своем многоквартирном доме, где постоянно пропадает свет и горит щитовая.