Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров может получить подозрения от правоохранителей.

Так считает народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко.

"На данный момент нет акселерации процесса, поскольку идёт война, и он находится в переговорной группе. Думаю, что после войны многие процессы будут ускоряться и завершаться", – сказал депутат.

Напомним, фамилия Умерова фигурировала в деле бизнесмена Тимура Миндича, близкого к окружению президента Владимира Зеленского. В тексте документа прямо указывалось, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии Умерова в бытность его министром обороны: компании первого осваивали средства Минобороны.

Сам Умеров отрицал влияние других лиц на свою работу в Министерстве обороны.

Как мы писали, в ноябре Умерова допросили в НАБУ в качестве свидетеля по делу Миндича.

Также нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что НАБУ подготовило подозрение Рустему Умерову по обвинению в разворовывании бюджетных средств.