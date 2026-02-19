Летом ситуация с обеспечением электричеством может быть такая же тяжелая, как и сейчас, если войска РФ продолжат обстрелы объектов энергетики.

Об этом в интервью NV заявил экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, если россияне потеряют аппетит к обстрелам, отключения электроэнергии возможны, но не будут такими серьёзными, как летом 2024 года. При этом сохраняется и второй сценарий развития событий, при котором россияне будут интенсивно обстреливать энергосистему.

"В такой ситуации у нас могут быть довольно неприятные отключения во время периода летней жары. После того, как закончится паводок и, соответственно, уменьшится водность Днепра и Днестра, уменьшится производство электроэнергии на гидроэлектростанциях. Это бывает обычно после мая. И вот период, когда начинается летняя жара, у ГЭС меньше ресурса, чтобы производить электроэнергию, потому что меньше воды. И именно тогда, возможно, при интенсивных атаках россияне действительно смогут создать определенные проблемы вроде лета 2024 года", - заявил Кудрицкий.

Он добавил, что не совсем согласен с мнением о том, что до следующей зимы ещё много времени. По его словам, это длинный срок с точки зрения бытового потребителя, но для развертывания децентрализованной генерации времени мало.

"Достаточно времени, чтобы купить какой-то небольшой бензиновый генератор, если вы проживаете в частном доме. Или достаточно времени, чтобы подумать об EcoFlow или каких-то других средствах обеспечения собственной автономности во время зимы. С этой точки зрения время есть. Но с точки зрения энергосистемы те восемь-девять месяцев, которые остаются, это очень мало. И на самом деле, если посмотреть на сроки, которые необходимы для развертывания децентрализованной генерации, и прибавить их к сегодняшнему дню, то поймем, что мы уже опаздываем, чтобы максимально подготовиться к следующей зиме. В плане именно развертывания этой децентрализованной генерации", - сказал Кудрицкий.

Он подчеркнул, что следует продолжать курс на дерегуляцию, в частности, присоединение к электросетям, к сетям облэнерго и "Укрэнерго".

"Это упростит инвесторам жизнь, ускорит ввод новых мощностей и будет стимулировать привлечение новых инвестиций в сектор. Государству это ничего не будет стоить, а сделать можно реально очень хорошее дело", - отметил Кудрицкий.

Напомним, в Верховной Раде заверяли, что в течение ближайших недель дефицит электричества в стране несколько уменьшится, потому что уже заработали солнечные электростанции.

Подробнее о ситуации в украинской энергетике мы рассказывали в отдельном материале.