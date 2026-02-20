Украина может воевать еще несколько лет.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью службе новостей BBC News.

"Мы можем защищаться и год, и два. Естественно, с помощью наших партнеров: европейских, Соединенных Штатов", - сказал Пивненко.

В то же время он высказался против отвода войск из Донбасса, но заявил, что военные выполнят приказ, если получат.

"Прекращение огня по линии боевого столкновения – это еще история, которую мы можем понять", – добавил Пивненко.

По его мнению, отвод войск делает бессмысленным несколько лет войны: "Можно было просто сразу договориться и отдать".

Напомним, западные СМИ писали, что на мирных переговорах об Украине обсуждают идею демилитаризованной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий.

Также, по данным прессы, Зеленский готов обсудить вывод украинских войск из Донецкой области, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние.

