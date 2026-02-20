На Буковине мужчина бросил гранату в полицейских. Видео
Вчера вечером мужчина бросил гранату в полицейских на Буковине.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.
По информации правоохранителей, в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого во время реагирования на вызов неизвестный бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия.
В полиции опубликовали видео момента инцидента.
В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжёлом состоянии - за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил лёгкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.
На территории области немедленно была введена специальная полицейская операция. К розыску и задержанию злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.
Личность нападавшего была быстро установлена, в ту же ночь он был задержан. Кроме того, в ходе осмотра его транспортного средства были обнаружены другие опасные предметы.
"Мы задействовали все необходимые силы и средства, чтобы оперативно установить и задержать злоумышленника. При задержании он оказывал сопротивление правоохранителям со взрывным предметом в руках и имел при себе ещё несколько боеприпасов", - рассказал начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.
Из-за обилия оружия на руках подобные случаи в Украине давно не редкость. Так, в декабре в одесской многоэтажке военный, самовольно оставивший свою часть, взорвал сразу три гранаты.
А осенью во Львовской области мужчина подорвал гранату после остановки его автомобиля патрульными.