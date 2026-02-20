Вчера вечером мужчина бросил гранату в полицейских на Буковине.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

По информации правоохранителей, в 22:50 в городе Сторожинец Черновицкого во время реагирования на вызов неизвестный бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия.

В полиции опубликовали видео момента инцидента.

В результате взрыва двое правоохранителей получили ранения. 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжёлом состоянии - за его жизнь борются врачи. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил лёгкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

На территории области немедленно была введена специальная полицейская операция. К розыску и задержанию злоумышленника привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульные экипажи и бойцов спецподразделения КОРД.

Личность нападавшего была быстро установлена, в ту же ночь он был задержан. Кроме того, в ходе осмотра его транспортного средства были обнаружены другие опасные предметы.

"Мы задействовали все необходимые силы и средства, чтобы оперативно установить и задержать злоумышленника. При задержании он оказывал сопротивление правоохранителям со взрывным предметом в руках и имел при себе ещё несколько боеприпасов", - рассказал начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.

Из-за обилия оружия на руках подобные случаи в Украине давно не редкость. Так, в декабре в одесской многоэтажке военный, самовольно оставивший свою часть, взорвал сразу три гранаты.

А осенью во Львовской области мужчина подорвал гранату после остановки его автомобиля патрульными.