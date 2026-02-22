В покушении на замглавы ГРУ РФ генерала Владимира Алексеева "прослеживается британский след".

Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников российским СМИ.

Он назвал заказчиком украинские спецслужбы, однако, по его словам, за ними стоят третьи страны.

"Мы видим британский след прежде всего здесь", – сказал Бортников.

По его словам, уже установлены практически все участники и организаторы покушения.

Ранее ФСБ задержала третьего подозреваемого в причастности к попытке убийства Алексеева.

Задержанный – гражданин России Павел Васин, сын другого фигуранта дела Виктора Васина.

Васин-младший дал признательные показания, "в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Любомир Корба и Виктор Васин в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов".

Напомним, Киев отрицает причастность к покушению на Алексеева в России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил агентству Reuters, что Киев не имеет никакого отношения к нападению на генерала РФ.