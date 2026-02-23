В лицее №137 Днепра произошел взрыв во время демонстрации школьникам боеприпасов, пострадали двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

В ведомстве сообщили, что сегодня в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев Днепра, на что незамедлительно отреагировали сотрудники полиции.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки", - заявили в полиции.

В результате инцидента двое детей получили легкие телесные повреждения.

В полиции сообщили, что в настоящее время решается вопрос о правовой квалификации события и о возбуждении уголовного производства.

По данным телеграм-каналов, в подвале лицея проходили учения, которые с учащимися проводили военные. Во время демонстрации муляжей боеприпасов один из них, предположительно гранатомет, начал дымить.

Родителей одной из лицеисток сообщили в комментариях к новости в одном из каналов, что в подвале действительно был взрыв, из-за которого их дочь оказалась в больнице, а другие дети были оглушены.

На появившихся в сети кадрах видно, что после взрыва помещение затянуло дымом.

После публикаций телеграм-каналов директор учебного заведения дала официальный комментарий "Суспильному" и заявила, что сотрудники ТЦК показывали ученикам муляжи гранат, когда внезапно "произошли хлопок и задымление".

"Происходила практическая отработка. И во время отработки происходила демонстрация муляжа. Во время демонстрации произошел хлопок, задымление. Все дети были переведены в другое место. Территорию проветрили, задымление было ликвидировано. Что касается детей, то одна девочка, когда вставала со скамейки, ударила ногу. Произошел ушиб. Уроки проводят учителя по предмету "Защита Украины". А на практическую отработку в учреждение образования приезжают представители ТЦК Шевченковского района", - сказала женщин по имени Инна.

Напомним, Министерство внутренних дел обновило список мер по охране учебных заведений на период военного положения. Согласно документу, теперь во всех школах должны быть установлены металлодетекторы, системы видеонаблюдения и срочного вызова полиции, а также присутствовать охрана.

А Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях школ.