Национальный банк Казахстана приостановил работу обменных пунктов в стране на фоне нестабильной ситуации в стране.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приостановить работу обменных пунктов регулятор решил в целях безопасности.

"Деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - сообщили в банке.

Напомним, протесты начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Они быстро перешли в стадию настоящего майдана с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Мы сообщали, что 6 января в Казахстане приостановили работу всех банков и других финансовых организаций. После этого президент страны распорядился восстановить их работу и поддержать боевой дух военных.

Также мы писали, что в городе Казахстана Алматы мародеры таранили банк с помощью строительной техники. Кроме того, публиковали видео, на котором можно заметить почти пустынные улицы - местные жители до сих пор боятся выходить из домов. Повсюду разбитые витрины, сожженные или расстрелянные магазины, запустение и практически апокалиптический пейзаж. Мародеров интересовали магазины с техникой, здания банков, ломбарды, банкоматы. Большинство банковских терминалов были вскрыто погромщиками.