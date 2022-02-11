Евросоюз признает стремление Украины стать членом ЕС, считая его суверенным правом страны, но этот вопрос пока не стоит в повестке дня. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, передает "РИА Новости".

"Мы признаем стремление Украины к членству в ЕС, как и ее стремление в НАТО. Это суверенное право Украины, и никто не может на это решение влиять. У нас есть соглашение об ассоциации с Украиной, очень тесное сотрудничество по всем вопросам. Пока вопрос о членстве Украины в повестке ЕС не стоит", - сообщил Стано.

Напомним, на днях в Еврокомиссии заявили, что даты вступления Украины в ЕС нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Европейского союза о потенциальном членстве нашей страны ЕС. По его мнению, если бы членство нашей страны в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе "еще вчера".

Также мы сообщали, что в октябре 2021 года Европейский Союз обещает активизировать дискуссии о перспективах членства Украины в ЕС.