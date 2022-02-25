Американское издание BNO News опубликовало обновленную карту российских атак по Украине. Теперь они зафиксированы во всех частях страны.

На англоязычной Википедии сообщают, что российское вторжение - это русско-украинская война, которая является продолжением вооруженного конфликта февраля 2014 года, в которой, с одной стороны, в основном участвуют Россия и пророссийские силы, а с другой - Украина.

Судя по карте, 22 февраля 2022 года Россия перебросила войска в районы, контролируемые сепаратистами. А кульминацией этого стало полное вторжение России в Украину 24 февраля того же года.

Сегодня второй день вооруженных столкновений, которые захлестнули практически всю территорию страны.

Напомним, после того, как Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.