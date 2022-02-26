Сегодня, 26 февраля, в Киеве возле Голосеевского районного отдела внутренних дел произошла массовая перестрелка. Вероятно? это задержание большой группы диверсантов.

Соответствующее видео появилось в сети.

Инцидент произошел по адресу улица Голосеевская, 15.

Напомним, сейчас в Киеве объявлен комендантский час, который продлится до восьми утра понедельника. Во время комендантского часа в Киеве из дома можно выходить лишь обладателей спецпропусков.

Ранее мы писали, что под Киевом заметили колонну российской военной техники, в ней сотня БТР и танков.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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