Украинские войска захватили в плен майора российской армии. Соответствующее видео появилось в сети в субботу, 26 февраля.

На кадрах видно, мужчину, который лежит на земле. Голос за кадром говорит ему: "Передай привет Украине бл@ть! Скажи "Слава Украине!" Кричи, сука, тварь!".

Мужчину бьют и отрывают у него погоны, по которым видно, что он майор армии России.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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