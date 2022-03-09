В Кремле назвали нежелательным и потенциально опасным сценарием возможность использования Киевом военных аэродромов в других странах. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Было уже разъяснение от Министерства обороны о возможности использования (Украиной - Ред.) каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолётов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий", - заявил Песков.

Напомним, войска РФ продолжают использовать аэродромы Беларуси для авиаударов по Украине. При этом Россия расценивает как вовлечение в войну использование украинскими самолетами зарубежных аэродромов.

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