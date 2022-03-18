С сегодняшнего дня граждане смогут получать еще одну государственную услугу - регистрацию авто ввезенного из-за границы.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Для этого нужно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

паспорт ИНН документ на транспортное средство документ о правомерности приобретения ТС таможенные документы сертификат соответствия.

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