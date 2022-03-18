С сегодняшнего дня украинцы могут регистрировать ввезенное из-за границы авто. Как это сделать
С сегодняшнего дня граждане смогут получать еще одну государственную услугу - регистрацию авто ввезенного из-за границы.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Для этого нужно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:
- паспорт
- ИНН
- документ на транспортное средство
- документ о правомерности приобретения ТС
- таможенные документы
- сертификат соответствия.
При первой регистрации на территории Украины, обязательна уплата сбора в Пенсионный фонд.
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