Госсекретарь США Энтони Блинкен в шутку заявил, что хотел бы сыграть под гитару песню "Мы больше никогда не будем вместе", посвятив ее президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он рассказал, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета.

"Да, Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт в качестве вступительного оратора… Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "We Are Never Ever Getting Back Together" (песня Тейлор Свифт "Мы больше никогда не будем вместе") президенту путину. Они сказали, что это будет недипломатично и кринжово", - пошутил Блинкен под аплодисменты и смех выпускников.

Ранее Блинкен после визита в Киев заявил, что Украина переживет Путина.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.