Вышедший из изоляции после перенесенного коронавируса Джо Байден попал в очередную комичную ситуацию. Во время приземления в Кентукки президент США не смог самостоятельно надеть пиджак.

На опубликованном видео 79-летний Байден очень старается, но никак не может самостоятельно продеть вторую руку в рукав пиджака из-за ветра, пока ему на помощь не приходит супруга Джилл.

Все это время на кончике его носа находятся очки-"авиаторы", но в конце они все-таки падают на пол.

Ранее лечащий врач президента США сообщил, что Байден получил отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Потом он поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье, 7 августа, тест американского президента второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.