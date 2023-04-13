В генпрокуратуре РФ заявили, что инициировала проверку видео с убийством украинского военного.

Об этом сообщило российское ведомство.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это "безусловно ужасные кадры", но сначала нужно проверить их достоверность.

Напомним, на видео, снятом летом, неизвестный человек в камуфляжной форме убивает ножом неизвестного военнослужащего, в результате чего тот погибает.

В Украине сообщили, что на кадрах российские военные отрезают голову украинскому военнопленному и ГУР уже известно предполагаемое имя человека, который это сделал.

Расследование по инциденту уже начала СБУ. Видео вызвало резонанс в Украине и на Западе.

Ранее беглый наемник из ЧВК "Вагнер" заявил, что голову украинскому военному на видео отрезают его бывшие сослуживцы. Он их опознал по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рации.

Напомним, МИД Украины призвал Офис прокурора Международного уголовного суда незамедлительно обратить внимание на произошедшее.

При этом экс-пресс-офицер батальона "Донбасс" осудила казненного украинского пленного за то, что перед смертью мужчина "верещал на русском".