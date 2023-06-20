Во вторник, 20 июня, в Киеве днем прогнозируют дождь с грозой.

Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация.

Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому энергетики ДТЭК уже работают в усиленном режиме.

Киевлянам также напомнили меры безопасности в грозу. Нельзя прятаться под деревьями, парковать под ними автомобили, купаться в водоемах, пользоваться электроприборами. Во время грозы лучше закрыть окна и двери. Если ж она застала вас в поле - следует искать для укрытий ямы, не контактируя с землей.

Напомним, что синоптики прогнозировали вчера град и шквалы.

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