Глава МВД Игорь Клименко сообщил о проверках в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и анонсировал изменения в этой структуре.

Об этом Игорь Клименко написал в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок в ГСЧС, будут изменения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня задержаны пятеро должностных лиц ГСЧС, которых подозревают в нарушениях, повлекших авиакатастрофу с вертолетом руководства МВД в январе этого года в Броварах.

Фигурантов дела подозревают в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как мы писали, 18 января в Броварах из-за крушения вертолета погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Следствие уже отказалось от версии намеренного крушения вертолета с руководством МВД зимой в Броварах.

Ранее источники "Страны" в МВД сообщали, что, по предварительной версии, причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота.