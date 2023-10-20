Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление, комментируя тему возможных выборов в Украине.

Слова Кличко прозвучали в эфире телеканала "Киев".

"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет", – сказал мэр столицы.

Напомним, большинство опрошенных Центром Разумкова украинцев высказались против проведения выборов во время войны. Против - 63,8% опрошенных, за - 15,1%, не определились - 21,1%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов в условиях войны. По его словам, для этого надо изменить законодательство, обеспечить безопасность и доступ людей к избирательному процессу.

Также Владимир Зеленский говорил, что не намерен идти на второй срок, если выборы президента будут после окончания войны.

В конце лета советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что выборов в Украине в этом году точно не будет. Также он перечислил пять причин, почему проводить выборы во время войны нельзя.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.