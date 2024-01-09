В Хмельницком нашли тело третьего погибшего после вчерашнего ракетного удара РФ.

Об этом сообщил заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"До сегодняшнего утра 5.42 часа продолжался поиск третьего погибшего в результате вчерашней атаки врага. Это мужчина 1955 года рождения. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал он.

Он также заявил, что разбор завалов на пораженном ракетой объекте закончен.

Напомним, в результате утреннего обстрела Хмельницкой области 8 января были повреждены многоквартирный дом и объекты инфраструктуры области.

Также вчера стало известно, что в больнице скончалась третья жертва ракетного удара по Соломенскому району Киева 2 января. В стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них – в тяжелом состоянии.

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