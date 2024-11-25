Армия РФ направила в Курскую область свои лучшие части, которые круглосуточно атакуют позиции ВСУ, пытаясь отбить территорию России до инаугурации Дональда Трампа и возможных переговоров.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

"Они атакуют постоянно: утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", - говорит командир батальона 47-й бригады Гений.

С его позицией согласны не все украинские бойцы.

"Это лучшие украинские силы против лучших российских сил. При таком раскладе я не вижу причин для нашего отступления", - говорит сержант Джин.

По словам украинских чиновников, Москва разместила в регионе около 45 тысяч солдат. Бесконечные атаки позволили РФ за последние недели вернуть себе почти половину захваченной в августе территории.

Силы РФ на разных участках превосходят украинские в 3-10 раз по количеству пехоты. При этом украинцы говорят, что их бригады здесь хорошо оснащены и регулярно проводятся ротации, в отличие от Донбасса.

Аналитики полагают, что Россия может планировать еще более масштабное наступление.

Ранее в украинском Генштабе заявили, что в Курской области против ВСУ уже начали сражаться северокорейские войска.

Также западные издания писали, что Путин приказал вернуть под контроль Курскую область до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.