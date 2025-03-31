Кремль ждет отстранения Владимира Зеленского с должности президента, чтобы заменить его другой фигурой, которая пойдет на любые условия РФ.

Об этом пишет российское оппозиционное издание The Moscow Times со ссылкой на источники.

По словам двух российских дипломатов и источника, близкого к Кремлю, Москва сейчас сосредоточена на дискредитации Зеленского в глазах президента США Дональда Трампа, чтобы Вашингтон оказал давление на Киев с целью проведения президентских выборов.

Источники утверждают, что российские власти уже добились прогресса в этих усилиях, приведя в качестве примера столкновения в Овальном кабинете 28 февраля.

"Зеленский не пойдет ни на какие территориальные уступки. Нужно решать корень проблемы: убрать его", – заявил источник, близкий к Кремлю.

Пока Зеленский остается у власти, Путин не готов к уступкам на переговорах, рассказывает один из российских дипломатов.

"Любая уступка сейчас будет выглядеть как подарок Зеленскому, а не Трампу. Это неприемлемо", - заявил дипломат.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он зол на главу Кремля Владимира Путина за то, что тот не хочет иметь дело с Владимиром Зеленским и вести с ним переговоры, а также пригрозил ввести против экспорта российской нефти вторичные санкции, если мирные переговоры будут сорваны по вине РФ.

А сегодня Трамп смягчил риторику и заявил, что доверяет Путину и считает, что тот поступит правильно и заключит мирное соглашение.

Тем временем журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине написал, что в стране идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок. В Офисе президента опровергли информацию издания.