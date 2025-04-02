России и Украине необходимо прийти к соглашению, поскольку "ни одна сторона не получит всего, чего хочет".

Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Келлог сказал, что Трамп может "заняться" российскими активами, если не удастся заключить мир.

"Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, транспортируемой по всему миру, 70% из нее идет через Балтику. Но на самом деле можно прекратить это", – добавил он.

Келлог отметил, что Трамп сделал нечто похожее с КНДР в свой первый президентский срок, когда "остановил северокорейский уголь, идущий в Китай".

Накануне телеканал Fox News сообщал, что Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин тянет время. Администрация США рассматривает возможность применения жестких санкций, включая российский "теневой флот".

Перед этим Трамп говорил, что Путин выполнит "свою часть сделки" о прекращении огня в Украине. В то же время президент США указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию.