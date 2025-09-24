Армия Соединенных Штатов не будет посылать своих солдат или как-либо участвовать в войне на территории Украины.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессант в эфире телеканала Fox News.

Таким образом он прокомментировал инциденты в воздушном пространстве стран НАТО.

"Могу сказать одно: Соединенные Штаты не будут вовлечены войсками или чем-то подобным. Мы будем продавать европейцам вооружения, а европейцы затем могут их передавать Украине", – сказал глава американского Минфина.

Ранее мы уже писали, что последние заявления Трампа не означают усиления американской поддержки Украины.

Президент Владимир Зеленский же считает, что президент США Дональд Трамп намерен поддерживать Украину до самого конца.

Война в Украине идет 1309-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями среды, 24 сентября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Во вторник поступили новости о продвижении армии РФ на нескольких участках в Днепропетровской области и на запорожско-днепровском фронте. В целом можно отметить, что на втором направлении россияне в сентябре наступают весьма интенсивно. Между тем Украина продолжает атаковать беспилотниками территорию РФ.

