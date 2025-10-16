Зафиксированный российский удар по учебной части ВСУ был нанесён по Кировоградской области.

Об этом сообщает эксперт по связи Сергей Бескрестонов с позывным Флеш.

По его оценке, произошла утечка информации касательно этого полигона, поскольку объект был скрытым, а вблизи не было замечено разведовательных БПЛА противника.

"Найти место врагу было сложно, поэтому, очевидно, произошла утечка информации. Из тысяч мест, где живут военные, ударили именно в это. Ракета летела пять минут, была тревога, было время, были укрытие. Это тяжёлое напоминание личному составу по всей стране в зоне досягаемости баллистики: никогда не известно, куда стреляют россияне, залог вашей жизни и здоровья это перемещение в укрытие по сигналу тревоги", – пишет Бескрестонов в своём телеграм-канале.

Напомним, после удара РФ по полигону ВСУ в Черниговской области главком Сырский приказал обучать бойцов ВСУ под землёй.

Война в Украине продолжается 1331-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 16 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду войска РФ захватили три села на Донбассе: Перестройку, Комар и Мирное. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, противник продвинулся у Ивановки, взяв под контроль Алексеевку. Последняя находится на пути к поселку Покровское – важному логистическому узлу, через который проходит снабжение с укрепрайоном в Гуляйполе на запорожском фронте.

