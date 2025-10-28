Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому артисту Филиппу Киркорову за поддержку агрессии РФ и аннексии Крыма, а также за систематические выступления на оккупированных территориях перед российскими военными.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В частности, сообщается, что 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, где прямо поддержал аннексию Крыма.

Также РФ систематически привлекала Киркорова к развлекательным мероприятиям для своих солдат в течение 2022-24 годов, которые, в частности, происходили в Феодосии (Крым) и Горловке (Донецкая область).

Напомним, Филипп Киркоров выступил в Горловке перед российскими военными после инцидента с участием в "голой вечеринке", получившей осуждение на государственном уровне.

Также российский аритист написал в соцсетях о "героях РФ" после поездки в "ДНР".

Война в Украине продолжается 1343-й день. Последние новости вторника, 28 октября 2025 года, публикуются у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги понедельника, 27 октября. По поступающей информации, в районе Покровска Донецкой области складывается тяжёлая ситуация. Как показывает карта Deep State, вокруг города расширилась серая зона, принявшая форму клешни. Противник вплотную приблизился к ключевой дороге, по которой снабжаются Покровск и Мирноград. Кроме того, россияне относительно быстро продвигаются на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

