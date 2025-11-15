В Вооруженных силах Украины подтвердили отступление войск из Нововасилевского в Запорожской области.

Силы обороны Юга в последней сводке упомянули "отход на более выгодные для обороны позиции".

По их данным, это произошло в рамках перегруппировки.

"В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого столкновения, а также в целях сохранения жизни военнослужащих состоялся вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасиловское на более выгодные для обороны позиции", - пишут Силы обороны Юга.

При этом россияне сегодня заявили о захвате села Яблоково к югу от Равнополья (по данным DeepState это село также захвачено) по дороге на Гуляйполе. Украина захвата Яблоково не подтверждала.

Подробнее о том, что сейчас происходит на гуляйпольском направлении мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1361-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 15 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

