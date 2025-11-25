Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен прилететь на встречу к президенту РФ Владимиру Путину в пятницу.

Об этом сообщил венгерский журналист Сабольч Паний со ссылкой на источники.

"Внимание: Виктор Орбан снова летит в Москву на переговоры с Путиным. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 28 ноября, в Москве. Об этом мне сообщил надёжный источник, хорошо знакомый с деталями поездки. Официального подтверждения встречи пока нет. Орбан и Путин встречались трижды с 2022 года, всего – четырнадцать раз", – написал Паньи у себя в Фейсбуке.

Напомни, Орбан заявлял, что ближайшие две-три недели станут решающими для возможной встречи Трампа и Путина в Венгрии.

Как также стало известно, Дональд Трамп посетит Китай весной следующего года.

Война в Украине продолжается 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, что приблизилась к трассе. Также отмечается продвижение противника на широком участке южнее Константиновки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.