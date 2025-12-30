В субботу, 3 января, в Киеве состоится встреча советников по нацбезопасности в формате "коалиции желающих", после чего планируется встреча на уровне лидеров - предварительно 6 января во Франции.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

При этом Зеленский пишет, что он "благодарен команде президента США Дональда Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах". То есть дал понять, что в Киев американцы тоже приедут.

Вашингтон пока своего участия в этих форматах не подтверждал.

Напомним, накануне Зеленский встретился с Трампом во Флориде. Мы публиковали заявления президентов Украины и США после закрытой встречи.

О том, что стало понятно после переговоров Зеленского и Трампа во Флориде и звонка Трампа Путину, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1406-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 30 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный эксперт заявил об угрозе Доброполью после окончательного захвата армией РФ Мирнограда и Покровска в Донецкой области. В районе Покровска продолжаются бои за север города и западные окраины, где российские войска пытаются выйти на подступы к Доброполью с юга.

