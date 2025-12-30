В последний день уходящего года 31 декабря в столице Украины электричества не будет до 12 часов.

Об этом говорят графики энергетической компании ДТЭК, опубликованные в Телеграме.

Самое длительное непрерывное отключение света для отдельных очередей составит до 7 часов подряд – в дневное время.

12-часовые суммарные обесточнивания предусмотрены для отдельных очередей, где питание будут отключать три раза в течение дня – ночью, днём и поздно вечером.

При этом в Вышгороде начали подавать электричество после 90 часов его отсутствия, пишут в местных телеграм-каналах.

Ранее Бывший министр энергетики допустил отключения света в Украине на новогодние праздники.

Война в Украине продолжается 1406-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 30 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный эксперт заявил об угрозе Доброполью после окончательного захвата армией РФ Мирнограда и Покровска в Донецкой области. В районе Покровска продолжаются бои за север города и западные окраины, где российские войска пытаются выйти на подступы к Доброполью с юга.

