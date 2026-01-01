Минувший 2025 год стал единственным, когда не было ежегодного послания президента Украины к Верховной Раде.

На это обратил внимание нардеп из партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, выступление начали готовить еще 17 сентября, но оно так и не увидело свет.

Обращение президента к парламенту предусмотрено статьёй 106 Конституции и происходит ежегодно. В 2024-м президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами 19 ноября. Его послание было посвящено войне, членству Украины в НАТО и вопросу выборов. Кроме прочего Зеленский тогда сказал, что, "возможно, Украине придется пережить кое-кого в Москве, чтобы добиться всех своих целей".

Напомним, 25 декабря Зеленский во время рождественского обращения заявил, что украинцы в этот праздничный день загадывают, чтобы умер "он". СМИ расценили это как намек на смерть президента РФ Владимира Путина.

А во время поздравления украинцев с Новым годом Зеленский заявил, что не намерен выводить войска из Донбасса - чего требует РФ и, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп как условие завершения войны.