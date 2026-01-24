США при операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали секретное оружие - "Дискомбобулятор".

Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью американской газете The New York Post.

Английское название discombobulator можно перевести как "дезориентатор". По словам Трампа, это устройство обезвредило ПВО и охрану Мадуро.

"Дискомбобулятор. Больше я не могу сказать, но очень хотел бы. Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло. Они были полностью готовы к нашему нападению", - заявил Трамп.

Издание считает, что речь идёт об уже упоминавшемся в прессе звуковом оружии, от которого, по словам сотрудника охраны венесуэльского лидера, "голова взрывается изнутри".

"Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия - или что это было", - говорил охранник Мадуро.

Ранее The New York Times писала, что поставленные Венесуэле российские системы ПВО даже не были подключены к радарам в момент начала вторжения американских вертолётов. Таким образом, воздушное пространство Венесуэлы оказалось незащищённым от атаки.

Напомним, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Дональд Трамп заявил, что у США появилось оружие, которое уничтожит "всё" одной ракетой.