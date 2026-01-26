До войны народные депутаты получали до 20 тысяч долларов в месяц за нужные кураторам голосования, сейчас суммы снизились до 5 тысяч долларов.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

По его словам, подозрения в коррупционных преступлениях получил 41 действующий народный депутат Верховной Рады IX созыва. В целом за десять лет с момента начала работы антикоррупционных органов в Украине подозрения были объявлены 79 действующим и бывшим парламентариям.

Самым резонансным делом в последнее время среди действующих парламентариев стало объявление подозрения лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу о возможном подкупе депутатов во время голосований в Раде. Как отметил Клименко, Тимошенко попала в поле зрения правоохранителей ещё в ноябре 2025 года. По его словам, тогда появилась информация о попытках перекупить народных депутатов в парламенте, чтобы они вышли из фракции "Слуги народа" или голосовали не так, как этого требовало монобольшинство.

Глава САП добавил, что в рамках других уголовных производств правоохранительные органы также получали данные о попытках подкупа народных депутатов.

"По имеющимся данным, в первой половине 2022 года, в начале полномасштабного вторжения, таких выплат не было. Затем они возобновились и депутаты получали по 1-2 тысячи долларов в месяц за голосование в парламенте за определенные законопроекты. Затем выплаты выросли до 5 тысяч долларов. Могли налагаться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до 3 тысяч долларов. До полномасштабного вторжения были периоды, когда выплаты в конвертах достигали и 20 тысяч долларов в месяц", - рассказал Клименко.

Напомним, что Тимошенко получила подозрение в попытке подкупа трех депутатов за 10 тысяч долларов в месяц - то есть вдвое выше средних расценок, обозначенных Клименко. Тимошенко эти обвинения отрицает.

