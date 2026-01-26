Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми в Украине продлен срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие документы обнародованы на сайте Верховной Рады.

Согласно принятым решениям, военное положение и мобилизация будут действовать еще 90 дней - до 4 мая 2026 года.

Напомним, 14 января Верховная Рада поддержала законопроекты №14366 и №14367, продлевающие действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, и направила их на подпись президенту. Это уже 18-е продление действия правового режима с начала полномасштабной войны.

Ранее, Зеленский заявил, что не будет отменять военное положение и мобилизацию в Украине после начала возможного перемирия, а сделает это только после получения гарантий безопасности.

"Перемирие без гарантий безопасности не означает окончания войны. Гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров и быть получены одновременно с договоренностями о завершении войны", - сказал в конце прошлого года украинский президент.

Между тем, вчера глава государства вновь сообщил о готовности проекта двустороннего договора о гарантиях безопасности между Киевом и Вашингтоном.