Трехсторонние переговоры в ОЭА были посвящены в основном военным вопросам. Cледующий раунд встреч с делегациями из РФ и США состоится на текущей неделе.

Об этом в своём телеграм-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинская делегация уже вернулась в Киев после переговоров в Абу-Даби и доложила об их итогах.

"На встречах обсудили спектр значимых вопросов, прежде всего военных, необходимых для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены. Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамку дальнейшей дипломатической работы", - написал президент.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассчитывать на существенный прогресс в трехсторонних контактах переговорных групп из Украины, США и РФ было бы ошибочно, и впереди предстоит много работы. Кроме того, Песков сообщил, что продолжение трехсторонних контактов намечено на следующую неделю, однако точной даты встречи пока нет. Он также подчеркнул, что территориальный вопрос, являющийся частью "формулы Анкориджа", для Москвы имеет принципиальное значение.

Ранее мы уже обращали внимание на то, что во всех публикациях и комментариях относительно этих переговоров обходится стороной ключевой вопрос, согласился ли Киев на вывод войск из Донецкой области. Или хотя бы готов ли он его рассматривать.