Бывший премьер-министр, а ныне народный депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заочно арестована в России. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана еще в декабре 2025 года, но пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила об этом только сегодня.

В отношении Тимошенко возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии.

С июля 2024 года россияне объявили Тимошенко в международный розыск. Теперь же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, а уголовное дело было направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Поводом для открытия дела стала публикация Тимошенко в её соцсетях, которая содержала "заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень". Как заявили в ведомстве, политики руководствовалась "мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих".

Напомним, в Украине в январе против Тимошенко открыли дело по обвинению в подкупе депутатов.

Суд назначил ей залог в размере 33 миллионов гривен, который к 23 января был полностью выплачен.