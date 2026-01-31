В Украине восстановили энергоснабжение после масштабной системной аварии
Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины.
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Он также объяснил причины столь масштабного сбоя.
"Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", – заявил министр.
Напомним, днем Шмыгаль сообщил, что в некоторых областях возобновлено энергоснабжение критически важной инфраструктуры.
Ранее эксперт сообщил, что масштабные отключения света в Украине произошли из-за огромного дефицита электроэнергии.
