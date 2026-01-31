Электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он также объяснил причины столь масштабного сбоя.

"Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования", – заявил министр.

Напомним, днем Шмыгаль сообщил, что в некоторых областях возобновлено энергоснабжение критически важной инфраструктуры.

Ранее эксперт сообщил, что масштабные отключения света в Украине произошли из-за огромного дефицита электроэнергии.

Война в Украине продолжается 1438-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 31 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Что известно об энергетическом перемирии, последние сведения о переговорах и обстановке на фронте – у нас в итогах дня.

