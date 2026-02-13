Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма прокомментировал объявление его в розыск.

Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Facebook.

Шурма говорит, что не скрывается от следствия, живет в Германии, а следствию известны его адреса.

При этом он снова отрицает обвинения и говорит о готовности сотрудничать со следствием, давать показания в посольстве или по видео.

"Ни я, ни мой брат не скрываемся. Я открыто и законно нахожусь в Федеративной Республике Германия по адресу, известному следствию. Я готов сотрудничать со следствием в рамках закона. В этих обстоятельствах публичное представление меня как "скрывающегося" необоснованно и создает ложное впечатление для общества. В правовом государстве оценку дает суд и процедура, а не заголовки", - пишет Шурма.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Шурму и его брата в хищении средств по "зеленому" тарифу на энергогенерирующих предприятиях на захваченной РФ части Запорожской области.

О подоплёке дела НАБУ в отношении экс-заместителя главы ОП мы рассказывали в отдельном материале.