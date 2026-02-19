В перспективе вступления в Европейский Союз Украина должна будет признать однополые браки и защищать права ЛГБТ+.

Об этом сообщил ресурс "Гендер в деталях" со ссылкой на ответ Европейской Комиссии.

В сообщении говорится, что Еврокомиссия ответила на обращение ОО "Точка опоры" и "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права" по проекту нового Гражданского кодекса Украины.

По оценке правозащитников, этот проект сужает возможности правовой защиты для однополых пар.

В частности, документ предусматривает признание "фактического семейного союза" исключительно для разнополых партнеров. То есть однополые пары могут потерять единственный имеющийся механизм частичного юридического признания своих отношений.

Кроме этого, проект предлагает автоматическую недействительность брака с изменившим пол человеком без четкого определения момента такого изменения. Правозащитники подчеркивают, что это может подвергнуть сомнению даже те браки, которые были заключены законно после официального изменения гендерного маркера в документах.

Отмечается, что Еврокомиссия напомнила об обязательствах Украины в рамках переговорного кластера "Основы", в частности, раздела 23 "Судебная власть и фундаментальные права".

Согласно Дорожной карте верховенства права, Украина должна принять закон, который обеспечит юридическое признание и защиту однополых пар.

В Еврокомиссии также добавили, что будут внимательно следить за исполнением этого обязательства и поднимать вопрос влияния нового проекта Гражданского кодекса на права представителей ЛГБТ+ во время регулярных мониторинговых встреч и официального диалога с украинскими властями.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже заявлял, что Украина обязана урегулировать однополые партнерства ради евроинтеграции.

Напомним, украинский католический университет (УКУ) во Львове отказался заселять первокурсницу в общежитие из-за изображения ЛГБТ-флага в ее Инстаграме.

Осенью мы также писали, что новым заместителем министра культуры и стратегических коммуникаций Украины стал Иван Вербицкий, который является открытым геем.